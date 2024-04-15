الجيش الأمريكي: تدمير 80 مسيرة انطلقت من إيران واليمن نحو اسرائيل

شفق نيوز/ قالت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الاثنين، إن قواتها المدعومة بمدمرات في أوروبا، دمرت في 13 و14 أبريل/ نيسان الجاري أكثر من 80 طائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وما لا يقل عن ستة صواريخ باليستية كانت موجهة لمهاجمة إسرائيل من إيران واليمن.

وأضافت، في منشور على منصة "إكس"، أن هذا يشمل صاروخا باليستيا على منصة إطلاقه وسبع طائرات مسيرة دمرت على الأرض قبل إطلاقها في مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وشنت إيران، السبت، هجوما على إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ، ردا على هجوم إسرائيلي على مجمع سفارتها في سوريا في الأول من أبريل/ نيسان، الذي أسفر عن مقتل قادة بالحرس الثوري الإيراني.

وقال الجيش الأمريكي "لا تزال القيادة المركزية الأمريكية متأهبة لدعم الدفاع عن إسرائيل في مواجهة هذه الأفعال الخطيرة من جانب إيران. سنواصل العمل مع جميع شركائنا في المنطقة لتعزيز الأمن الإقليمي".