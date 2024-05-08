الجيش الأمريكى يعلن إسقاط مسيرتين أطلقهما الحوثيون قبالة اليمن

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيّرتَين أطلقهما الحوثيون قبالة سواحل اليمن.

‎وأوضحت القيادة، في تدوينة على منصة إكس، أنّ الحوثيين أطلقوا ثلاث مسيرات مساء الاثنين، الأولى اعترضتها سفينة تابعة للتحالف الدولي، والثانية اعترضها الجيش الأمريكي، بينما تحطمت الثالثة في خليج عدن (جنوب)، وفق ما أوضحت القيادة المركزية،

‎وأضافت أن "فجر الثلاثاء، أطلق الحوثيون صاروخا بالستيا مضاداً للسفن، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار".

‎وكانت وكالة "يو كاي أم تي أو" البريطانية للأمن البحري، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تلقيها بلاغاً من سفينة تجارية عن وقوع انفجارين "على مقربة منها" عندما كانت تُبحر قبالة السواحل الجنوبية لليمن.

‎ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، شنّ المتمرّدون الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.