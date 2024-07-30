الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر

شفق نيوز/ أكد الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، اغتياله القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، في غارة نفذها على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وكانت وكالتا رويترز وفرانس برس نقلتا عن مصادر أمنية عدة، تأكيدها نجاة شكر من الضربة، قبل أن يؤكد الجيش الإسرائيلي اغتياله عبر طائرة مسيرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي: "إن سيد محسن (فؤاد شكر) يعد القيادي العسكري الأبرز في حزب الله ورئيس المنظومة الاستراتيجية للتنظيم، واليد اليمنى لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، ومستشاره لشؤون التخطيط وإدارة الحرب.

وأضاف أن "شكر كان يدير القتال في مواجهة إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر وكان مسؤولًا عن قصف مجدل شمس".