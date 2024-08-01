الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل "العقل المدبر" لهجمات 7 أكتوبر

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي قبل أكثر من أسبوعين استهداف زعيم الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بغارة جوية على منطقة المواصي قرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.

والخميس أكد الجيش أن الضيف قتل في هذه الضربة، التي خلفت أيضا مئات القتلى والمصابين في صفوف النازحين الفلسطينيين.

ووقت الضربة التي وقعت في 13 يوليو الماضي، قالت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية إنه "من غير الواضح ما إذا كان الضيف قد أصيب في الغارة، وحالته غير معروفة".

وفي المقابل، اعتبر وقتها القيادي في حماس سامي أبو زهري، أن التقارير الإسرائيلية التي تشير إلى استهداف الضيف "كلام فارغ".