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الجيش الإسرائيلي يهاجم موكب تشييع "شيرين أبو عاقلة"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-13T12:18:15+0000
الجيش الإسرائيلي يهاجم موكب تشييع "شيرين أبو عاقلة"

شفق نيوز / هاجم الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، موكب تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة إلى مثواها الأخير، مستعملا قنابل صوتية.

وذكرت وسائل إعلامية، أن "سبب هجوم الجيش الإسرائيلي، كان اشتراط السلطات نقل جثمان أبو عاقلة بالسيارة من المستشفى الفرنسي وليس مع المشاة".

ومن المقرر نقل جثمان مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، إلى القدس الشرقية، حيث ستقام مراسم الصلاة على جنازتها في كنيسة الروم الكاثوليك في باب الخليل، داخل البلدة القديمة.

وشيرين أبو عاقلة مسيحية تبلغ 51 عاما، ولدت في القدس الشرقية، وستدفن إلى جانب والديها في مقبرة "صهيون" بالقرب من البلدة القديمة.

وشارك آلاف الفلسطينيين في تكريم أبو عاقلة أمس الخميس، وحضر مسؤولون فلسطينيون ودبلوماسيون أجانب وحشد من الفلسطينيين في مراسم تشييع رسمية في رام الله بمقر السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث نقل نعش الصحفية ملفوفا بالعلم الفلسطيني.

وأصيبت أبو عاقلة برصاصة في رأسها خلال تغطيتها لاجتياح الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ أكثر من 50 عاما. وكانت ترتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص كتب عليها كلمة "صحافة".

وأثار إعلان مقتلها استياء شديدا في الأراضي الفلسطينية والعالم العربي، حيث تتابع تقاريرها منذ أكثر من عقدين، وكذلك في أوروبا والولايات المتحدة.

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