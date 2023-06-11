الجيش الإسرائيلي يكشف عن تنفيذ ضربات جوية ضد داعش

شفق نيوز/ كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق عادي إيزنكوت، يوم الأحد، عن تنفيذ ضربات جوية ضد المئات من عناصر "داعش" عام 2015، من دون الإفصاح عن مواقع القصف.

وفي التفاصيل، قال عادي إيزنكوت، خلال كلمة له أمام معهد الأمن والدراسات القومية لجامعة رايخمان إن "إسرائيل نفذت عام 2015 طلبا بقصف المئات من عناصر داعش"، فيما لم يذكر عن جهة الطلب.

وفي عام 2017، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، لارس فابورغ-أندرسن، أن "تل أبيب زودت أوروبا بمعلومات مهمة للغاية بشأن تنظيم "داعش" في المنطقة.