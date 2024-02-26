الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله في "عمق لبنان" والأخير يسقط طائرة مسيّرة

شفق نيوز/ قال مصدران أمنيان لرويترز، يوم الإثنين، إن إسرائيل شنت غارتين متزامنتين على الأقل في محيط مدينة بعلبك اللبنانية اليوم الاثنين، في أول قصف لشرق لبنان منذ اندلاع الأعمال القتالية في المنطقة في أعقاب بدء الحرب في قطاع غزة.

واستهدف القصف الإسرائيلي محيط مدينة بعلبك التي تعد معقل حزب الله الرئيسي في شرق لبنان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني قوله إن إحدى الغارات الإسرائيلية "استهدفت مبنى تابعا لمؤسسة مدنية في حزب الله في ضواحي مدينة بعلبك"، في ثاني استهداف إسرائيلي خارج نطاق الجنوب، منذ بدء تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل على وقع الحرب في غزة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القصف الإسرائيلي على بعلبك شرق لبنان تم بمسيرة أطلقت الصواريخ.

من جانبه، اعلن حزب الله إسقاط مسيّرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو في جنوب لبنان، مؤكداً مواصلة تصديه للطائرات الإسرائيلية التي تستهدف مناطق عدة، منذ بدء تبادل إطلاق النار عند الحدود على وقع الحرب في قطاع غزة.

وقال حزب الله في بيان إن وحدة الدفاع الجوي للحزب أسقطت مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع "هرمس 450" بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح.

ومنذ اليوم التالي للهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية تصعيداً بين حزب الله وإسرائيل.

ودفع التصعيد خلال أكثر من 4 أشهر عشرات الآلاف من السكان على جانبي الحدود إلى إخلاء منازلهم.

وفي لبنان نزح أكثر من 89 ألفاً من بلداتهم خصوصاً الحدودية، في حين أسفر التصعيد عن مقتل 278 شخصاً على الأقل، بينهم 193 مقاتلاً من حزب الله وبينهم 44 مدنياً، وفق حصيلة جمعتها فرانس برس.