الجيش الإسرائيلي يقصف مصادر إطلاق نار و"بنى تحتية" لحزب الله داخل لبنان

شفق نيوز/ ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، يوم السبت، أن قوات الجيش قصفت مصادر اطلاق نار، و"بُنى تحتية" لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية وذلك بالتزامن مع هجوم بري تشنه إسرائيل على قطاع غزة المحاصر.

وأشار أدرعي في منشور على منصة "إكس - تويتر سابقاً"، إلى رصد اطلاق عدد من قذائف الهاون، وأخرى مضادة للدروع من لبنان نحو بلدات اسرائيلية ونحو مواقع عسكرية على الحدود، مضيفا أن هذه القذائف سقطت جميعها في مناطق مفتوحة.

وقال أيضاً أن قوات مدرعة ومدفعية تقصف نحو مصادر إطلاق النار وتهاجم بنى تحتية لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري قد أعلن الجمعة، أن القوات البرية ستوسع نشاطها البري في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.