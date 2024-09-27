الجيش الإسرائيلي يقصف مجدداً مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الجمعة- السبت، استهداف "أسلحة حزب الله المخزنة تحت المباني المدنية" في الضاحية الجنوبية في بيروت.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من شن المقاتلات الإسرائيلية غارة وُصفت بـ"العنيفة وغير المسبوقة" على الضاحية الجنوبية، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف مقر القيادة المركزية لحزب الله في المنطقة.

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية الغارات الإسرائيلية بأنها الأقوى على مدينة بيروت منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة على لبنان.

وفي وقت لاحق، أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، أن المباني التي استهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية كانت مليئة بالسكان، وأن هناك قتلى وجرحى.