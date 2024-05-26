الجيش الإسرائيلي يقصف اهدافاً لحزب الله بخمس مناطق جنوب لبنان

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مهاجمته خلال ساعات الليلة الماضية من خلال القصف الجوي والمدفعي أهدافًا لحزب الله في خمس مناطق جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش افيخاي ادرعي في مدونة له على منصة "إكس - تويتر سابقا"، إن "طائرات حربية أغارت الليلة الماضية على بنية تحتية وعدة مباني عسكرية لحزب الله في منطقتي الخيام وعيتا الشعب".

كما قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية مناطق في الخيام و حولا ومركبا وكفركلا في جنوب لبنان، وفقا للمتحدث.