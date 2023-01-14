الجيش الإسرائيلي يقتل شابين فلسطينيين في الضفة الغربية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الفلسطينية، يوم السبت، مقتل شابين فلسطينيين، برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي أطلق على سيارة قرب بلدة جبع جنوبي جنين في الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن "عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما) قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي، في بلدة جبع جنوبي جنين".

وأكدت الوزارة، أن "الشاب يزن سامر الجعبري (19 عاما) من اليامون غرب جنين توفي أيضاً متأثرا بإصابته قبل أيام، ما رفع حصيلة القتلى منذ بداية العام الجاري، إلى 12 شهيدا بينهم 3 أطفال".

واقتحمت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم، موقع مستوطنة "ترسلة" المخلاة، وأقامت حاجزا عسكريا على مفرق بلدة جبع، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان، وأطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان، وفق ما أفادت به وكالة "وفا" الفلسطينية.

من جانبها نعت سرايا القدس في حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان "أمجد خليلية" و"عز الدين حمامرة" الذين اغتالتهما القوات الاسرائيلية بجنين.