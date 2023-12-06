الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من عناصره

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، مقتل اثنين من عناصره، أحدهما قتل في المعارك في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 410.

وذكر الجيش عبر موقعه الإلكتروني أن "الجنديين اللذين تم إبلاغ عائلتهما بأنهما قتلا هما الرقيب أول (احتياط) جوناثان مالكا، 23 عاما، من بئر السبع، جندي مدرع في الكتيبة 82، سقط في لواء "سار مغولان" (7) في معركة في قطاع غزة.

وأضاف أن "القتيل الثاني هو اللفتنانت كولونيل (احتياط) يوشاي غور هيرشبرغ (52 عاما)، من حفات فيليب، قائد وحدة المفقودين في الفرقة 98، سقط في حادث سيارة عسكرية في جنوب إسرائيل.