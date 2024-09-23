الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 300 هدف لحزب الله: نحذر سكان الجنوب والبقاع من البقاء

شفق نيوز/ أعلن الجيش الاسرائيلي، يوم الإثنين، قصف 300 هدف لحزب الله اللبناني، وحذر سكان الجنوب والبقاع من البقاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، اشار فيه الى بدء موجة ثالثة من القصف على مقرات لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال هاغاري، "نهاجم بنى تحتية أنشأها حزب الله في لبنان على مدار سنوات".

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الى "عدم وجود تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية، وقال "مستعدون لتغيير تعليمات الجبهة الداخلية في أي وقت".

وأكد، "قصف أكثر من 300 هدف في لبنان من أجل تدمير قدرات حزب الله".

كما حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سكان لبنان في البقاع من الوجود قرب منازل بها أسلحة لحزب الله.وقال "سنهاجم أسلحة حزب الله الاستراتيجية في البقاع وعلى المدنيين هناك الإخلاء".

وتابع " في معظم مناطق لبنان هناك صواريخ ومسيرات وسنقصفها".