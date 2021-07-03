الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع لإنتاج الأسلحة لحماس ومنصة صواريخ بغزة

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت أنه هاجم موقعا لإنتاج الأسلحة تابعا لحماس ومنصة لإطلاق الصواريخ ردا على إطلاق البالونات الحارقة، مهددا بمواصلة هجماته.

وصرح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بأن الجيش هاجم قاذف صواريخ وموقعا لإنتاج الذخائر، كما ضربت المقاتلات موقعا لإنتاج الأسلحة تابعا لحركة حماس ومنصة لإطلاق الصواريخ.

وأفاد بأن الهجمات جاءت ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة على الأراضي الإسرائيلية.

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الرد بقوة على استمرار تلك المحاولات من قطاع غزة.

ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية أربع غارات على موقع في محررة نتسريم جنوبي غربي مدينة غزة، كما شنت ثلاث غارات على موقع في منطقة السودانية شمالي غربي مدينة غزة، بالإضافة إلى غارة على أرض زراعية في منطقة السودانية شمالي غربي مدينة غزة وموقعا للمقاومة جنوب مدينة غزة. بحسب محطة RT.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي أرضا زراعية خالية غرب أبراج الكرامة بغزة.