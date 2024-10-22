الجيش الإسرائيلي يعلن قتل هاشم صفي الدين خليفة نصرالله

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تصفية رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اللبناني، هاشم صفي الدين بغارة جوية على العاصمة بيروت.

وقال الجيش إنه نفذ غارة جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت قبل ثلاثة أسابيع أسفرت عن مقتل هاشم صفي الدين، مع 23 آخرين من قيادات وكوادر حزب الله.

ويعد صفي الدين المرشح لخلافة زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية يوم 27 أيلول/ سبتمبر الماضي.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، في 4 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، غارة في الضاحية الجنوبية لبيروت وصفت بـ"الأعنف" منذ اغتيال نصرالله، وقال إن المستهدف هو هاشم صفي الدين المرشح لخلافة حسن نصرالله.

وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت أن الجيش الإسرائيلي استهدف اجتماعا في الضاحية الجنوبية لبيروت، ضم قياديين من حزب الله وآخرين إيرانيين.

من جهتها ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية إنه تم العثور على جثة صفي الدين مع عدد من كوادر المجلس التنفيذي للحزب، الذين قضوا معه في ضربة إسرائيلية ضخمة.

ولم يصدر أي بيان رسمي من "حزب الله" إلى حد اللحظة تتعلق بهذه الأنباء.