الجيش الإسرائيلي يعلن عدد الصواريخ المنطلقة من لبنان ومصادر تكشف هوية الجهة المنفذة

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، يوم الخميس، أن الفصائل الفلسطينية المتواجدة في لبنان، هي من تقف وراء الهجمات الصاروخية نحو إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد 34 صاروخاً تم إطلاقها من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن ثلاثة مصادر أمنية، قولها إن الفصائل الفلسطينية المتمركزة في لبنان، هي من تقف وراء الهجمات الصاروخية نحو إسرائيل، وليس جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وحزب الله جماعة مسلحة قوية تسيطر على الأمن في جنوب لبنان حيث توجد عدة مخيمات تستضيف لاجئين فلسطينيين وفصائل مسلحة.

ولم تعلن أيّ جهة على الفور مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

وتقع المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ ضمن مناطق نفوذ حزب الله، العدو اللدود لإسرائيل، في جنوب لبنان.

وكان حزب الله، دان في بيان، صباح الخميس، "قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلّين".

ولبنان واسرائيل في حالة حرب رسميا، حيث شهد لبنان صيف 2006 حربا دامية بدأت بإقدام عناصر من حزب الله على خطف جنديين إسرائيليين.

وقتل خلال الحرب 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 اسرائيلياً معظمهم جنود.

بدوره أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره على "تويتر"، أنه تم اعتراض 25 من تلك القذائف، من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 منها داخل الأراضي الإسرائيلية.

وتابع "أما الـ4 صواريخ الأخرى ما يزال تحديد مكانها جاري الفحص".

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، الخميس، أنه شن قصفا مدفعيا على جنوب لبنان إثر الهجمات الصاروخية التي انطلقت منه باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

يذكر أن الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام في لبنان، قالت إن المدفعية الإسرائيلية قصفت، الخميس، أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور، بعدما شهدت المنطقة إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا باتجاه إسرائيل.

إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه سيرأس اجتماعا أمنيا عالي المستوى لمتابعة هذه التطورات.