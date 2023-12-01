الجيش الإسرائيلي يعلن تقسيم غزة إلى "بلوكات"

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، تقسيم قطاع غزة إلى "بلوكات"، تمهيدا للمراحل المقبلة من الحرب، حيث سيطلب من السكان الإخلاء خلال العمليات العسكرية حسب المناطق المرقمة، معتبرا أن حماس تستخدم سكان قطاع غزة دروعا بشرية.

وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على أكس، "تمهيدا للمراحل المقبلة من الحرب ينشر جيش الدفاع خريطة مناطق الإخلاء (البلوكات) في قطاع غزة".

وأوضح أدرعي أنه تم تقسيم أرض القطاع إلى مناطق بحسب الأحياء المعروفة "من أجل السماح لسكان غزة بالتوجه" لها عندما يطلب منهم ذلك.

وجاء في بيان للجيش أنه "منذ بدء الحرب يتخذ تدابير مختلفة تجنبا لإيقاع خسائر في أرواح المدنيين" ويلقي "مناشير إلى سكان غزة يوجههم من خلالها إلى إخلاء مناطق معينة تنطلق منها نشاطات إرهابية"، وتم نشر خريطة البلوكات على موقع الجيش الإلكتروني.

واستأنفت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف قطاع غزة وفر المدنيون الفلسطينيون بحثا عن مأوى ودوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل، الجمعة، مع استئناف الحرب بعد انهيار هدنة استمرت أسبوعا دون التوصل إلى اتفاق لتمديدها.

وقتل 32 شخصا منذ انتهاء الهدنة في قطاع غزة، بوقت سابق من صباح الجمعة، وفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة في غزة.