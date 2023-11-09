الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض مدينة إيلات لقصف بطائرة مسيرة

شفق نيوز / أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، تعرض مبنى في مدينة إيلات الجنوبية إلى هجوم بطائرة مسيرة مجهولة، من دون التطرق إلى وقوع إصابات.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة إكس: "قبل قليل ضربت قطعة مسيرة مبنى مدنيا في مدينة ايلات.. تشخيص القطعة الجوية وتفاصيل الحادث ما يزالان قيد التحقيق".

بدورها، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن الشرطة تحقق في الانفجار الذي وقع في مدينة إيلات بأقصى جنوب البلاد باعتباره "حادثا أمنيا مشتبها به".

وأضافت الصحيفة، أن الشرطة طلبت من السكان الابتعاد عن "منطقة المدرسة التي وقع فيها الانفجار"، مشيرة إلى أن "لقطات كاميرا مراقبة بالقرب من المدرسة أظهرت سماع طنين، ربما يكون لطائرة مسيرة، قبل وقوع الانفجار".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في 31 من الشهر الماضي إسقاط "هدف جوي" كان يقترب من مدينة إيلات على البحر الأحمر.

واتهمت إسرائيل جماعة الحوثي في اليمن الشهر الماضي بإرسال طائرات مسيرة تسببت في انفجارين بمدينتين مصريتين على البحر الأحمر، وقالت إن الهدف كان ضرب إسرائيل.