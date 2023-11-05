الجيش الإسرائيلي يعلن تطويق غزة بالكامل

شفق نيوز / أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، تطويق قطاع غزة بالكامل بعد وصول جنوده للمرة الأولى إلى ساحل بحر غزة وانتشارهم على طوله.

وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيان له أن جنوده تقدموا في عمق قطاع غزة وتمركزوا على طول الساحل أيضاً.

يأتي هذا في وقت تؤكد حركة "حماس" في بياناتها أن مقاتليها يتصدون للآليات الإسرائيلية في مختلف محاور الاجتياح الإسرائيلي للقطاع بالقذائف المضادة للدروع ويوقعون فيها إصابات مباشرة.

وقتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي منذ اليوم الأول من هجوم "حماس" على منطقة غلاف غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي.

وردت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة، ما أدى لمقتل 9770 بينهم 4800 طفل، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها وزارة الصحة الفلسطينية.