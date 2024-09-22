الجيش الإسرائيلي يعلن التصدي لأهداف جوية قادمة من العراق

شفق نيوز/ أفاد الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، باعتراض أهداف جوية "مشبوهة" قادمة من جهة العراق قبل دخولها إلى إسرائيل.

في غضون ذلك قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الدفاعات الجوية اعترضت ليلاً صاروخي كروز أطلقا من العراق باتجاه جنوب الجولان.

من جهتها قالت المقاومة الاسلامية في العراق ببيان اليوم، إنها استهدفت هدفًا حيويًّا في اسرائيل؛ بواسطة الطّيران المسيّر.

هذا و أعلن "حزب الله" اللبنانية، فجر الأحد، استهداف قاعدة ومطار "رامات ديفيد" الواقعة جنوب شرق حيفا بعشرات الصواريخ.

وذكر الحزب في بيان انه "استهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من المدنيين".

وأشار موقع "أكسيوس" الأميركي إلى أن "حزب الله أطلق صواريخ متوسطة المدى على مناطق جنوب حيفا صباح الأحد، ووسع نطاق هجماته بشكل كبير".