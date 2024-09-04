الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيّرة قادمة من العراق

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيّرة جرى إطلاقها من العراق كانت في طريقها نحو الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش في بيان اليوم، إنه خلال ساعات الليلة الماضية اعترضت الدفاعات الجوية مسيرة كانت في طريقها نحو الأراضي الإسرائيلية من جهة الشرق، مضيفا أنه لم تخترق هذه الطائرة الأجواء الإسرائيلية، و لم تقع إصابات.

ووفقا لوسائل اعلام اسرائيلية، فقد تصدت الدفاعات الجوية لهذه الطائرة التي كانت في طريقها لضرب هدف جوي قرب الحدود الأردنية.

هذا وأفادت "المقاومة الاسلامية في العراق"، بأنها استهدفت صباح اليوم الأربعاء بالطيران المسير ميناء حيفا.