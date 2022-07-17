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الجيش الإسرائيلي يعلنها: نستعد لهجوم قوي على إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-17T19:14:34+0000
الجيش الإسرائيلي يعلنها: نستعد لهجوم قوي على إيران

شفق نيوز / أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، الاستعداد بقوة لهجوم عسكري على إيران، في حال فشلت الدبلوماسية ضد البرنامج النووي لطهران.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن "التاريخ أثبت أن الدبلوماسية يمكن أن تفشل والجيش الإسرائيلي يستعد لذلك"، مؤكداً أن "إعداد خيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني، واجب أخلاقي وأمر مهم للأمن القومي".

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، قد أكد قبل أيام أن إيران تشكل خطراً إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن المنظومة الصاروخية التي استعرضها الرئيس الأمريكي جو بايدن، عامل رئيسي في مواجهة إيران وأذرعها، فيما لفت إلى أن علاقة تل أبيب مع واشنطن ركيزة أساسية في مواجهة السباق الاستراتيجي مع إيران، على حد تعبيره.

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