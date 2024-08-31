الجيش الإسرائيلي يعثر على جثث رهائن في غزة

شفق نيوز/ قال الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، إنه عثر على عدد من الجثث في قطاع غزة، فيما ذكرت صحيفة هآرتس إن الجثث تعود إلى رهائن.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات استعادت عدة جثث من قطاع غزة، ولا تزال القوات تعمل في الميدان وتقوم بعملية استخراج وتحديد هويات الجثث التي ستستغرق عدة ساعات، ولذلك لم تسمح قوات الدفاع الإسرائيلية بنشر العديد من تفاصيل العملية.

وقالت صحيفة هآرتس إن الجثث هي لرهائن، فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن العثور على 6 جثث.

وقالت صفحة موساد كومنتاري التي تتابع أخبار الحرب، إن الجثث تعود إلى هيرش غولدبرغ، إيدان يروشالمي، كارميل جات، ألموغ ساروسي، أليكس لوبنوف و أوري دانينو. وأوضحت الصفحة أنه جرى إبلاغ عائلات الرهائن القتلى قبل إسبوع.

وفي عملية ليلية نفذتها قوات الدفاع الإسرائيلية والشين بيت والشرطة قبل ثلاثة أيام، تم استرداد جثة جندي من الجيش الإسرائيلي كان قد قتل في 7 أكتوبر وتم اختطافه إلى قطاع غزة بواسطة حماس.

وبعد تلقي المعلومات، تقرر الدخول إلى منطقة في جنوب قطاع غزة لاسترداد جثة الجندي.