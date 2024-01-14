الجيش الإسرائيلي يعتقل شقيقتي صالح العاروري

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل شقيقتي القيادي في حركة حماس صالح العاروري، الذي اغتالته إسرائيل بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال موقع RT الروسي، إن دلال وفاطمة العاروري شقيقتا صالح العاروري، اعتقلتا بعد اقتحام منزليهما في مدينة البيرة وبلدة عارورة شمال رام الله بالضفة الغربية.

وأعلنت حركة حماس في الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري "استشهاد العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت، باستهداف إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن العاروري قتل في انفجار في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مكتبا لحركة حماس هناك.