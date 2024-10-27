الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة أطلقتها المقاومة العراقية

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيّرة أطلقت من الشرق، مرجحاً أنها أطلقت من قبل جماعات مسلحة في العراق.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن الجيش قوله إن المسيرة لم تخترق المجال الجوي الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من صباح اليوم أفادت "المقاومة الاسلامية في العراق"، أنها هاجمت بالطائرات المسيرة ثلاثة أهداف إسرائيلية وصفتها بأنها "حيوية" في الجولان وايلات.

وتنفذ "المقاومة الاسلامية في العراق" هجمات شبه يومية بالصواريخ والطائرات المسيّرة تطال اهدافاً اسرائيلية على خلفية الحرب في غزة ولبنان.

ومنذ نيسان/ أبريل، أكدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق، من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، وأعلنت مرات عدة أنها اعترضت مسيّرات خارج مجالها الجوي.

كما نفذت بعض الفصائل التابعة للمقاومة العراقية عشرات الهجمات ضد القوات الامريكية المنتشرة في العراق وسوريا في إطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.

وشدد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مؤخرا ، على أن قرار الحرب والسلم تقرره الدولة العراقية بمؤسساتها الدستورية.

وقال السوداني إن: "كل من يخرج عن ذلك سيكون بمواجهة الدولة التي تستند إلى قوة الدستور والقانون في تنفيذ واجباتها ومهامّها"، مؤكداً أن "مصلحة العراق والعراقيين فوق أي اعتبار".