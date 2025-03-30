الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً قادماً من اليمن

شفق نيوز/ أعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الأحد، تفعيل صافرات الإنذار في مناطق واسعة وسط إسرائيل، بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخًا أطلق من الأراضي اليمنية".

وأشار إلى أن عملية الاعتراض تمت قبل أن يصل الصاروخ إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأظهر تطبيق "الجبهة الداخلية" في إسرائيل، تفعيل صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب والقدس المحتلة، ومدن أخرى وسط إسرائيل، وكذلك في مستوطنات الضفة الغربية والقدس.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، توثيقاً لانطلاق الدفاعات الجوية لاعتراض الصاروخ من مناطق وسط إسرائيل.