الجيش الإسرائيلي يطالب سكان 15 بلدة لبنانية بالإخلاء وينفذ غارات عنيفة على "صور"

شفق نيوز/ طالب الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، سكان 15 بلدة جنوبي لبنان بالإخلاء.

وشمل التحذير بلدات، كفر حمام، كفر شوبا، برج الملوك، الخيام، بلاط، دبين، ارنون، يحمر، دير سريان، الطيبة، قصبية، مزرعة كوثرية الرز، الحميري، مطرية الشومر، كفر تبنين.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" بوقوع سلسلة غارات عنيفة على مدينة صور والبلدات المحيطة بها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "نفذت قوات لواء الكوماندوز، تحت قيادة الفرقة 91، غارات محدودة ومحددة وموجهة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة في الأيام الأخيرة في تضاريس معقدة في جنوب لبنان، في المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ والقذائف باتجاه التجمعات السكنية الإسرائيلية".

وأضاف: "عثر اللواء المدرع السابع، الذي يعمل تحت قيادة فريق قتال لواء الكوماندوز، على بئر تحت الأرض يستخدم كمرفق لتخزين الأسلحة، ووجدوا بداخله صناديق من المعدات التي تحتوي على متفجرات وذخيرة وقنابل يدوية، وتم تفكيك البنية التحتية باستخدام المتفجرات، كما تم العثور على شاحنة تحتوي على منصة إطلاق صواريخ متحركة موجهة نحو التجمعات السكنية الإسرائيلية".

وتابع: "كما عثرت قوات لواء الكوماندوز على صواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون وسترات عسكرية محملة بمعدات قتالية تابعة لمنظمة حزب الله وأكثر من 25 صندوقا تحتوي على صواريخ جديدة جاهزة للإطلاق، وتم ضبط أو تفكيك جميع الأسلحة والمعدات".