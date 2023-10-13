الجيش الإسرائيلي يطالب بمغادرة 1.1 مليون من سكان غزة إلى الجنوب

شفق نيوز/ قالت الأمم المتحدة، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأن نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان "ترى الأمم المتحدة أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذه الأمر دون عواقب إنسانية مدمرة".

وقال "الأمم المتحدة تناشد بقوة إلغاء أي أمر من هذا القبيل، إذا تم تأكيده، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي".

وتابع دوجاريك أن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي يسري أيضا على جميع موظفي الأمم المتحدة وأولئك الذين يقيمون في منشآت تابعة للمنظمة بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات.

هذا ما اكده الجيش الإسرائيلي، من خلال نداء وجهه إلى سكان مدينة غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة.

وقال في بيان، "لقد فتحت منظمة حماس الإرهابية الحرب ضد دولة إسرائيل وتشهد مدينة غزة أعمالًا عسكرية. يتم تنفيذ هذا الإخلاء من أجل أمنكم الشخصي. لن يسمح بالعودة الى مدينة غزة الّا بعد صدور بيانًا يسمح ذلك. ممنوع الاقتراب الى منطقة السياج مع دولة إسرائيل".

وأضاف "يختبئ مخربو حماس داخل مدينة غزة في الانفاق تحت البيوت وداخل مباني مكتظة بالسكان الأبرياء.

يا سكان غزة، عليكم التوجه جنوبًا حفاظًا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم، وأبعدوا أنفسكم عن مخربي حماس الذين يستخدمونكم دروعًا بشرية. سيواصل حيش الدفاع في الأيام القريبة العمل بشكل ملموس في مدينة غزة وينوي الامتناع عن التعرض الى المدنيين.