الجيش الإسرائيلي يسمح بـ"رحلات سياحية" داخل سوريا

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، أنه سيسمح بتنظيم "رحلات سياحية" داخل منطقة عسكرية محظورة في سوريا، خلال عطلة عيد الفصح المقبلة.

وتنظم مثل هذه الرحلات لأول مرة منذ الإعلان عن قيام إسرائيل عام 1948.

وستشمل الجولات غير المسبوقة، التي حصلت على تصريح خاص من الجيش الإسرائيلي، الوصول إلى مناطق خلابة داخل الأراضي السورية، ومناطق أخرى قرب نهر اليرموك، ونقط مراقبة عسكرية، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقال الجيش إن هذه المبادرة تأتي بالتنسيق بين القيادة الشمالية والفرقة 210، ومركز "كيشت يهوناتان" التعليمي، ومدرسة الجولان الميدانية، والمجلس الإقليمي للجولان، وهيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية.

يذكر أن اليهود يحتفلون، وفق التقويم العبري، بعيد الفصح لمدة أسبوع، وينتهي احتفال هذا العام في 19 نيسان/ أبريل الجاري.

وبعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، توغلت إسرائيل عدة كيلومترات داخل الأراضي السورية وصولاً إلى جبل الشيخ المطل على دمشق، متجاوزة المنطقة العازلة، واستولت أيضاً على أراض جنوب غربي سوريا.

كما شنت إسرائيل ضربات بالجملة على مناطق متفرقة من سوريا، ودمرت تقريباً معظم قدرات جيشها.

والخميس ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان، أن الجيش الإسرائيلي سيبقى داخل سوريا و"سيتحرك ضد التهديدات".