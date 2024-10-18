الجيش الإسرائيلي يستدعي قوات إضافية لمواجهة حزب الله

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن استدعاء قوات إضافية من الاحتياط لتنفيذ عمليات في الجبهة الشمالية لمواجهة حزب الله اللبناني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس"، إنه "بناء على تقييم الوضع تقرر استدعاء لواء احتياط آخر للمهام العملياتية على الجبهة الشمالية".

وأضاف أن تجنيد اللواء "يتيح مواصلة الجهود القتالية في مواجهة حزب الله الإرهابي وتحقيق أهداف الحرب ومن ضمنها إعادة سكان الشمال إلى منازلهم".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن سلاح الجو نفذ غارات على نحو 150 هدفاً في غزة وفي العمق اللبناني مستهدفاً مسلحين ومستودعات ذخيرة وأعمدة إطلاق ومواقع قنص ومراقبة.

وأكد الجيش أنه قام باغتيال محمد حسين رمال، قائد منطقة الطيبة في حزب الله، بالإضافة إلى ذلك، عثرت قوات من الفريق القتالي التابع للواء السابع على قاذفات محملة جاهزة للانطلاق باتجاه بلدات شمال البلاد ودمرتها.

ويوم أمس الخميس، أعلن حزب الله اللبناني، إطلاق "مرحلة جديدة وتصاعدية" في المواجهة مع إسرائيل، مؤكداً للمرة الأولى استخدام "صواريخ دقيقة" لاستهداف القوات الإسرائيلية عند الحدود في جنوب لبنان أو في شمال الدولة العبرية.

وذكر الحزب في بيان أن حصيلة خسائر إسرائيل وفق ما رصده عناصره بلغت نحو 55 قتيلاً وأكثر من 500 جريح من ضباط وجنود منذ بداية المواجهات البرية في لبنان في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.