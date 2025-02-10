الجيش الإسرائيلي يرفع التأهب لأقصى درجاته بعد تأجيل حماس تسليم الرهائن

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الاثنين، أنه أوعز للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة، والدفاع عن البلدات الإسرائيلية، بعد إعلان حماس التوقف عن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذي اعتبره بمثابة خرق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وصفقة إطلاق سراح الرهائن.

وقال كاتس في تصريحات عاجلة: "لن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023".

تصريحات كاتس جاءت بعد دقائق من إعلان كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الاثنين، قرارها بتأجيل تسليم الرهائن الاسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت "حتى إشعار آخر".

وقال الكتائب أن ذلك يأتي ردا على "عدم التزام" اسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الكتائب في تصريح على صفحته على موقع تلغرام إنه سيتم تأجيل تسليم الرهائن الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت المقبل الموافق 15 شباط/فبراير 2025 حتى إشعار آخر، لحين التزام إسرائيل و"تعويض استحقاق الأسابيع الماضية بأثر رجعي".

من جهته قال رئيس حزب العظمة اليهودية إيتمار بن غفير إن إعلان حماس يجب أن يكون له رد واقعي واحد وهو "هجوم ناري مكثف على غزة من الجو والبر ووقف كامل للمساعدات الإنسانية".

وأضاف بن غفير: "يجب علينا العودة للحرب والتدمير".

واتهمت حماس، المدرجة إرهابية على لوائح دول عدة، إسرائيل بانتهاك بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار لعرقلتها دخول المساعدات إلى قطاع غزة. وترفض إسرائيل تلك الاتهامات.

واستعادت إسرائيل حاليا 16 من 33 رهينة كان من المقرر إطلاق سراحهم، وذلك علاوة على خمسة رهائن تايلانديين تقرر الإفراج عنهم دون ترتيبات مسبقة.

وفي المقابل أطلقت إسرائيل سراح مئات من السجناء الفلسطينيين الذين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لشنهم هجمات أدت إلى مقتل إسرائيليين، وغيرهم ممن اعتقلوا في أثناء الحرب دون توجيه اتهامات إليهم.

وعلى الجانب المقابل تتهم إسرائيل حماس بانتهاك ترتيبات متفق عليها لإطلاق سراح الرهائن، وبتنظيم فعاليات مسيئة أمام حشود كبيرة عند تسليم المحتجزين إلى الصليب الأحمر.