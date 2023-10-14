الجيش الإسرائيلي يحصي قذائف حزب الله: 30 قذيفة هاون من لبنان

شفق نيوز / أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، رصد إطلاق 30 قذيفة هاون من لبنان، مؤكدا أن بعض القذائف دخلت إلى جهة الحدود.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "الجيش رد بمهاجمة مصادر إطلاق النار، ويواصل الهجوم في داخل الأراضي اللبنانية حتى الآن"، مردفاً: "وفي وقت وقوع الهجمات، تم رصد خلية يشتبه في أنها كانت تنوي إطلاق صاروخ مضاد للدروع، وقد تم استهدافها".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام في لبنان، بأن عناصر "حزب الله" استهدفوا المواقع الإسرائيلية بالقذائف والصواريخ الموجهة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان، حيث استهدفت مدفعية "حزب الله" مواقع الرادار، ورويسات العلم، والسماقة، وزبدين، ورمثا.

ويأتي ذلك وسط توترات تشهدها الحدود الجنوبية اللبنانية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي، من قبل حركة "حماس" في غزة، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني "استشهاد 3 من عناصره" جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية.

هذا وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر، كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.