الجيش الإسرائيلي يحذر سكان عشرات القرى اللبنانية الحدودية من العودة إليها

شفق نيوز/ حذر الجيش الاسرائيلي، يوم الجمعة، سكان عشرات القرى اللبنانية الحدودية من العودة إليها، وقال إن عودتهم الى تلك القرى حالياً تعرضهم لـ"الخطر".

وكتب المتحدث باسم الجيش افيخاي ادرعي على منصة "أكس"، أنه "حتى إشعار آخر يحظر على السكان الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري".

واضاف أن "الجيش الاسرائيلي لا ينوي استهدافهم ولذلك يحظر عليهم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتهم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر"، محذراً أن "كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر".

وتابع أدرعي، "كذلك, يرجى عدم العودة الى القرى التالية: الضهيرة, الطيبة, الطيري, الناقورة, أبو شاش, ابل السقي, البياضة, الجبين, الخريبة, الخيام, خربة, مطمورة, الماري, العديسة, القليعة, ام توته، صليب, ارنون, بنت جبيل, بيت ليف, بليدا, بني حيان, البستان, عين عرب مرجعيون, دبين, دبعال, دير ميماس, دير سريان, حولا, حلتا, حانين, طير حرفا, يحمر, يارون, يارين, كفر حمام, كفر كلا, كفر شوبا, الزلوطية, محيبيب, ميس الجبل, ميسات, مرجعيون, مروحين, مارون الراس, مركبا, عدشيت القصير, عين ابل, عيناتا, عيتا الشعب, عيترون, علما الشعب, عرب اللويزة, القوزح, رب ثلاثين, رامية, رميش, راشيا الفخار, شبعا, شيحين, شمع, طلوسة".

وصباح أول أمس الأربعاء، دخل اتفاق وقف اطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، حيز التنفيذ بعد 13 شهراً من الصراع والقصف المتبادل، بعدما قرر الحزب فتح ما أسماه "جبهة إسناد" نصرة لأهالي غزة، بعد هجوم حركة حماس غير المسبوق على اسرائيل في 7 تشرين الاول / أكتوبر 2023.

وفور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بدأ النازحون اللبنانيون من الجنوب والضاحية بالعودة الى ديارهم رغم الدمار الكبير الذي حلّ بها.