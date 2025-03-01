الجيش الإسرائيلي يتأهب للدفاع عن الدروز في سوريا

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يسرائيل كاتس، مساء السبت، الجيش بالتجهز للدفاع عن الدروز في مدينة جرمانا جنوبي العاصمة السورية دمشق.

وأوضح بيان مقتضب لمكتب نتنياهو، أن "إسرائيل لن تسمح للنظام المتطرف الجديد في سوريا بإبداء الدروز في ريف دمشق وفي حال آذاهم فستؤذيه إسرائيل".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "لدينا التزام كبير تجاه أصدقائنا الدروز في سوريا ونسعى للحفاظ على تواصل معهم، نريد رؤية الدروز محميين ونعمل على ذلك بشكل مدروس".

وتابع: "سنبقى في قمة جبل الشيخ وفي النقاط المسيطر عليها في سوريا لفترة غير محدودة، يجب أن تكون منطقة جنوب سوريا منزوعة السلاح".

ويشكل الدروز أقلية في سوريا وكذلك في إسرائيل.