الجيش الإسرائيلي يتهم "الجهاد الإسلامي" بقصف مستشفى غزة خلال "عملية اطلاق صواريخ فاشلة"

شفق نيوز/ اتهم الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، حركة "الجهاد الإسلامي" بقصف مستشفى "المعمداني" في غزة خلال "عملية اطلاق صواريخ فاشلة".

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، على "منصة اكس"، "بعد تحليل الأنظمة العملياتية في جيش الدفاع فقد أطلق العدو في غزة رشفة صاروخية كثيفة نحو إسرائيل مرت في محيط مستشفى المعمداني لحظة اصابته. حسب معلومات استخبارية تستند الى عدد من المصادر المتوفرة لدينا تأكد ان تنظيم الجهاد الاسلامي الارهابي مسؤول عن عملية اطلاق الصواريخ الفاشلة التي أصابت المستشفى".

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، إن 500 على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في ضربة جوية إسرائيلية على المستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة.

من جانبه قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن "مجزرة مستشفى المعمداني تؤكد وحشية العدو الصهيوني وهي تضاف لسلسلة مجازر ارتكبها الصهاينة منذ احتلال فلسطين".

واضاف ان "العدو لا يحترم قيما ولا قوانين ولا أعرافا ولا شرائع"، مبينا ان "الاحتلال استهدف مستشفى ومسجداً وكنيسة في قصفه على مستشفى المعمداني في غزة".

وتابع هنية، "من ارتكبوا مجزرة المعمداني ارتكبوا مجزرة صبرا وشاتيلا وبحر البقر وقتلوا أسرى الجيش المصري".

ولفت الى ان "الأمريكيون الذين أعطوا الغطاء غير المحدود يتحملون مسؤولية مجزرة المعمداني".