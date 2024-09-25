الجيش الإسرائيلي يتجهز لهجوم بري "محتمل" على لبنان

شفق نيوز/ دعا رئيس أركان الجيش الاسرائيلي هرتسي هاليفي، يوم الأربعاء، القوات إلى الاستعداد لدخول محتمل إلى الأراضي اللبنانية.

وقال هاليفي أمام أفراد لواء إسرائيلي مدرع، بحسب فيديو بثه الجيش "يمكنكم سماع الطائرات هنا. نحن نهاجم طوال اليوم. والهدف هو التمهيد لدخولكم المحتمل وأيضا مواصلة ضرب حزب الله".

وأضاف "هذا لإعداد الأرض لدخولكم المحتمل ولمواصلة إضعاف حزب الله".

وأشار إلى أن الغارات الجوية ستتواصل من أجل تدمير البنية التحتية لحزب الله وكذلك الاستعداد لعملية برية محتملة للقوات الإسرائيلية.

وتابع هاليفي "لن نتوقف. سنواصل مهاجمتهم وإيذاءهم في كل مكان"، مردفاً "للقيام بذلك، نستعد لمسار المناورة دخولكم إلى هناك بقوة، المواجهة مع عناصر حزب الله الذين سيرون كيف يكون الأمر حين يواجهون قوة قتالية محترفة ولديها خبرة".

وأكد "أنتم قادمون أقوى منهم بكثير، وأكثر خبرة منهم بكثير، ادخلوا ودمروا العدو هناك واذهبوا لتدمير البنية التحتية".

وقال أيضاً "هذه هي الأشياء التي ستسمح لنا بإعادة سكان الشمال بأمان في وقت لاحق".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استدعى لواءين احتياطيين من أجل "مهام عملياتية" في الشمال حيث يتصاعد القصف المتبادل عبر الحدود مع حزب الله اللبناني.

وقال الجيش في بيان: "وفقا لتقييم الوضع، يستدعي الجيش الإسرائيلي لواءين احتياطيين من أجل مهام عملياتية على الجبهة الشمالية".

وأضاف أن الإجراء "سيسمح بمواصلة القتال ضد منظمة حزب الله، والدفاع عن دولة إسرائيل، وايجاد الظروف لتمكين سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم".

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن اللواءين اللذين تم استدعاؤهما.

يتألف لواء المشاة الإسرائيلي عادة من نحو 1000 إلى 2000 جندي، في حين يتألف لواء الدبابات المدرع من نحو 100 دبابة.