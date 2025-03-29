الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية جنوب قطاع غزة

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، البدء بعملية برية في منطقة حي الجنينة في رفح "بهدف توسيع منطقة التأمين الدفاعية" في جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "بدأت قوات جيش الدفاع خلال الساعات الماضية عملية برية في منطقة حي الجنينة في رفح بهدف توسيع منطقة التأمين الدفاعية في جنوب القطاع، خلال العملية دمرت القوات بنى تحتية ارهابية تابعة لحماس".

وأضاف: "بالتوازي تواصل قوات جيش الدفاع والشاباك الغارات الجوية التي تستهدف أهدافاً إرهابية لحماس والجهاد الإسلامي في أنحاء القطاع. من بين الاهداف التي تم تدميرها خلال نهاية الأسبوع المنصرم مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق قذائف صاروخية ومباني عسكرية التي استخدمها الارهابيون إلى جانب بنى تحتية إرهابية أخرى".

وزعم أنه "خلال الغارات تم القضاء على عناصر إرهابية شارك بعضهم في عمليات إطلاق قذائف هاون نحو الأراضي الإسرائيلية".

من جهة أخرى، يستمر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ "التوسع التدريجي" بعملياته البرية شمالي قطاع غزة، وفي وسط القطاع في محور نتساريم، وفي جنوبه بمناطق حيي الشابورة وتل السلطان بمدينة رفح.