الجيش الإسرائيلي: لدينا تعاون أمني مع السعودية نتحفظ على كشف تفاصيله

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد ران كوخاف، يوم الأحد، وجود تعاون أمني بين بلاده والمملكة العربية السعودية، إلا أنه لن يتم الكشف تفاصيله.

وذكرت القناة العبرية السابعة أن العميد ران كوخاف أفاد بأن إسرائيل لا يمكنها الإفصاح عن كل شيء فيما يتعلق بالعلاقات الأمنية مع المملكة العربية السعودية، مؤكدا مواصلة التعاون قدر الإمكان.

وشدد على أن لكل من تل أبيب والرياض عدو مشترك هو إيران، معربا عن أمله في نجاح تل أبيب بالتعاون مع الولايات المتحدة في الوفاء بوعد الرئيس جو بايدن بعدم تحول إيران إلى دولة نووية.

ولا ترتبط السعودية بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتشترط لأجل ذلك، إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، لكن تقارير تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية مؤخرا، أشارت إلى قرب الإعلان عن تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، وذهبت لأبعد من ذلك عبر الحديث عن تحالف دفاعي بين دول عربية بينها السعودية وإسرائيل لمواجهة ما يوصف بـ"التهديد الإيراني".

وأمس الأول الجمعة، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور، دون أن تستثني إسرائيل من ذلك.