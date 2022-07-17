سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجيش الإسرائيلي: لدينا تعاون أمني مع السعودية نتحفظ على كشف تفاصيله

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-17T15:23:16+0000
الجيش الإسرائيلي: لدينا تعاون أمني مع السعودية نتحفظ على كشف تفاصيله

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد ران كوخاف، يوم الأحد، وجود تعاون أمني بين بلاده والمملكة العربية السعودية، إلا أنه لن يتم الكشف تفاصيله.

وذكرت القناة العبرية السابعة أن العميد ران كوخاف أفاد بأن إسرائيل لا يمكنها الإفصاح عن كل شيء فيما يتعلق بالعلاقات الأمنية مع المملكة العربية السعودية، مؤكدا مواصلة التعاون قدر الإمكان.

وشدد على أن لكل من تل أبيب والرياض عدو مشترك هو إيران، معربا عن أمله في نجاح تل أبيب بالتعاون مع الولايات المتحدة في الوفاء بوعد الرئيس جو بايدن بعدم تحول إيران إلى دولة نووية.

ولا ترتبط السعودية بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتشترط لأجل ذلك، إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، لكن تقارير تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية مؤخرا، أشارت إلى قرب الإعلان عن تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، وذهبت لأبعد من ذلك عبر الحديث عن تحالف دفاعي بين دول عربية بينها السعودية وإسرائيل لمواجهة ما يوصف بـ"التهديد الإيراني".

وأمس الأول الجمعة، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور، دون أن تستثني إسرائيل من ذلك.

related

تطرق لجملة ملفات منها العراق وإيران.. السعودية وأمريكا تصدران بيانا مشتركا

Date: 2022-07-15 23:49:49
تطرق لجملة ملفات منها العراق وإيران.. السعودية وأمريكا تصدران بيانا مشتركا

هل تجد أنظمة "القبة الحديدية" الاسرائيلية طريقها الى السعودية؟

Date: 2021-03-22 11:49:13
هل تجد أنظمة "القبة الحديدية" الاسرائيلية طريقها الى السعودية؟

نواب جمهوريون: تطبيع علاقات السعودية مع إسرائيل أمر أساسي لأمن أمريكا

Date: 2022-01-20 06:00:34
نواب جمهوريون: تطبيع علاقات السعودية مع إسرائيل أمر أساسي لأمن أمريكا

إسرائيل تشارك في مناورات جوية بحضور السعودية والكويت بصفة "مراقب"

Date: 2022-03-21 08:39:20
إسرائيل تشارك في مناورات جوية بحضور السعودية والكويت بصفة "مراقب"

لأول مرة .. الاسرائيليون يزورون السعودية بصفة رسمية

Date: 2020-01-26 13:27:57
لأول مرة .. الاسرائيليون يزورون السعودية بصفة رسمية

موقع عبري: 20 زعيماً يهودياً امريكياً التقوا في الرياض كبار العائلة المالكة

Date: 2021-11-04 08:14:11
موقع عبري: 20 زعيماً يهودياً امريكياً التقوا في الرياض كبار العائلة المالكة

السعودية توافق على عبور الطائرات الإسرائيلية إلى الإمارات

Date: 2020-09-02 11:48:48
السعودية توافق على عبور الطائرات الإسرائيلية إلى الإمارات

حسن نصرالله: الأميركيون وافقوا على طلب سعودي باغتيالي على أن تنفذه إسرائيل

Date: 2020-12-27 19:38:36
حسن نصرالله: الأميركيون وافقوا على طلب سعودي باغتيالي على أن تنفذه إسرائيل