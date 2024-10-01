الجيش الإسرائيلي: لا إصابات بالقصف الإيراني وسنرد في الزمان والمكان المناسبين

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم اليوم، أن الجيش الإسرائيلي نجح في اعتراض عدد كبير من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت إسرائيل، مشيراً إلى وقوع بعض الإصابات.

وأكد هاغاري في مؤتمر صحفي عقب موجة صواريخ ايرانية استهدفت جميع انحاء اسرائيل، أن "الجيش لا يرصد حالياً أي تهديد جوي من إيران، مما يسمح للجميع بالخروج من الملاجئ، مع ضرورة الاستمرار في اليقظة والتأهب".

كما كشف المتحدث، الجيش الإسرائيلي أن القوات الأميركية شاركت في التصدي لهذه الصواريخ، مشدداً على أن حالة التأهب ستبقى مستمرة رغم عدم وجود تهديد فوري من الجانب الإيراني في الوقت الحالي.

وطلب هغاري، من الاسرائيليين عدم نشر أو مشاركة أي توثيقات وصور لأماكن سقوط الصواريخ والاستهدافات، مشيرا إلى أن رئيس الأركان يجري حاليا تقييما للوضع في مقر قيادة الأركان.