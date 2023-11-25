الجيش الإسرائيلي: حماس مازال تحتجز أكثر من 200 رهينة

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن حركة "حماس" تحتجز حوالي 215 رهينة في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش دورون سبيلمان: "ما زال نحو 215 رهينة في غزة".

وذكرت تقارير إسرائيلية أن "حماس" قد تطلق سراح عدد كبير من الأطفال الرهائن يوم السبت.

ونقلت صحيفة "ynet.co.il" عن مسؤولين إسرائيليين أن ثمانية من بين الرهائن الـ13 الذين من المتوقع أن تطلق حركة "حماس" سراحهم يوم السبت هم أطفال.

ويوم الجمعة، دخلت هدنة لمدة أربعة أيام بين الجيش الإسرائيلي وحماس حيز التنفيذ، وتم التوصل إلى اتفاق بشأنها من خلال وساطة قطر ومصر.

وبموجب الاتفاقية، يجب أن تدخل إلى قطاع غزة يوميا 200 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية وأربع شاحنات محملة بالوقود والغاز المنزلي.

واتفق الطرفان على وقف الأعمال القتالية لمدة أربعة أيام لتبادل عشرات الرهائن والمعتقلين. ومن المتوقع أن يتم تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرا فلسطينيا.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن وقف إطلاق النار في غزة سيكون قصير الأمد، ومن ثم سيستمر القتال في القطاع لمدة شهرين آخرين على الأقل.