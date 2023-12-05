الجيش النيجيري يقتل 85 مدنياً من مواطنيه بـ"نيران صديقة"

شفق نيوز/ أعلنت الوكالة النيجيرية لإدارة الطوارئ، يوم الثلاثاء، عن مقتل 85 مدنياً شمال غربي البلاد بضربة جوية نفذها الجيش بـ"الخطأ".

وقالت الوكالة النيجيرية إن "مكتب المنطقة الشمالية الغربية تلقى تفاصيل من السلطات المحلية تفيد بأن 85 جثة دفنت حتى الآن في قرية بولاية كادونا في شمال غرب البلاد وما زال البحث مستمراً"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكان الجيش النيجيري قد أعلن أمس الاثنين، أن غارة نفذتها إحدى مسيراته أصابت عن طريق الخطأ قرويين كانوا يشاركون في مهرجان إسلامي، لكنه لم يقدم أي حصيلة.

وطلب الرئيس، بولا أحمد تينوبو، اليوم الثلاثاء، إجراء تحقيق بعدما أقرّ الجيش بأن إحدى مسيراته قصفت عن طريق الخطأ قرية "تودون بيري" فيما كان السكان يشاركون في مهرجان إسلامي.

وأشارت الوكالة إلى أن 66 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى، لكن مسؤولي طوارئ ما زالوا يتفاوضون مع مسؤولين من المجتمع المحلي لتهدئة التوترات حتى يتمكنوا من الوصول إلى القرية.

وقالت الرئاسة النيجيرية في بيان "يصف الرئيس تينوبو الحادث بأنه مؤسف جدا ومزعج ومؤلم، معربا عن استيائه وحزنه إزاء خسارة أرواح نيجيريين".

وكثيرا ما تعتمد القوات النيجيرية على القصف الجوي في حربها ضد ما يطلق عليهم تسمية قطاع الطرق في شمال غرب البلاد وشمال شرقها، وفقا لـ"فرانس برس".