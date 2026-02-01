الجيش النيجيري يقتل 11 عنصراً من "بوكو حرام" بينهم قيادي بارز

شفق نيوز- أبوجا

أعلن الجيش النيجيري، يوم الأحد، عن 11 عنصراً من جماعة "بوكوحرام" الإرهابية بينهم قائد بارزخلال مداهمة ليلية شمال شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري، ساني أوبا، في بيان إنه تم قتل "أبو خالد"، أحد قادة جماعة "بوكو حرام" الإرهابية في غابة سامبيسا بولاية بورنو، كان يعد شخصية محورية داخل "الهيكل القيادي للتنظيم الإرهابي، حيث كان ينسق العمليات والمسائل اللوجستية في محور سامبيسا".

وأوضح أوبا أن القوات هاجمت مسلحي "بوكو حرام"، ليل أمس السبت، في منطقة كودونجا بولاية بورنو، مضيفاً أن الجنود صادروا أسلحة ومواد غذائية وإمدادات طبية كانت بحوزة المسلحين.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قتل مسلحو "بوكو حرام" العشرات في هجومين منفصلين استهدفا موقع إنشاءات وقاعدة عسكرية في الولاية الواقعة شمال شرقي نيجيريا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.