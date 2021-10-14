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الجيش النيجيري يقتل زعيم داعش في غرب أفريقيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-14T17:14:49+0000
الجيش النيجيري يقتل زعيم داعش في غرب أفريقيا

شفق نيوز/ أعلنت السلطات النيجيرية، يوم الخميس، عن قتل زعيم تنظيم داعش في غرب أفريقيا أبو مصعب البرناوي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس أركان الجيش النيجيري، الجنرال لاكي إيرابور، قوله إنه "على وجه اليقين تم التأكد من مقتل البرناوي"، رافضا ذكر تفاصيل أو ملابسات مقتل زعيم تنظيم داعش.

وتكون تنظيم داعش في غرب أفريقيا عام 2016، عقب انشقاقه عن جماعة بوكو حرام، واكتسب زخما كبيرا، خاصة بعد هيمنته على مناطق عديدة في شمال شرقي نيجيريا.

ويكثف الجيش النيجيري منذ فترة عملياته ضد داعش في تلك المنطقة، على إثر قيام التنظيم بعمليات عديدة تستهدف قوات الجيش، وتنفيذه عمليات اختطاف وطلب فدية، زرعت الرعب في قرى ولايات شمالي نيجيريا.

ومنذ بدء تمرد جماعة بوكو حرام في عام 2009 في شمال شرقي نيجيريا، خلف الصراع قرابة 36 ألف قتيل ومليوني نازح عن منازلهم.

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