الجيش اللبناني ينقذ 54 سورياً من الموت غرقاً

شفق نيوز/ تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني، يوم الثلاثاء، من إنقاذ 54 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وجميعهم من الجنسية السورية، كانوا على متن قارب تعرض للغرق مقابل شاطئ العريضة الحدودي.

وغرق القارب أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، حيث عمد الجيش اللبناني إلى إسعافهم بمساعدة فريق من الصليب الأحمر اللبناني .

وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش: "بتاريخ 26 ديسمبر/ كانون الأول، لدى توافر معلومات عن تعرّض مركب للغرق مقابل شاطئ العريضة أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من إنقاذ 54 شخصًا بينهم نساء وأطفال جميعهم من التابعية السورية، كانوا على متنه".

وفي 17 ديسمبر الجاري، كان الجيش اللبناني قد أعلن إنقاذ أكثر من 50 شخصاً، غالبيتهم من السوريين، إثر غرق قارب مهاجرين قبالة الساحل الشمالي للبلاد.

وأفاد الجيش في بيان حينها، عن توافر معلومات بشأن "تعرّض مركب للغرق مقابل شاطئ طرابلس أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية".

وأوضح البيان أن دورية من القوات البحرية في الجيش "تمكّنت من إنقاذ 51 شخصاً كانوا على متنه، بينهم فلسطينيّان و49 سورياً"، لافتا إلى أن "الجيش عمل على إسعافهم بمساعدة فريق من الصليب الأحمر اللبناني".

ويحاول العديد من المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء، من بينهم سوريون وفلسطينيون، العبور من لبنان والتوجه إلى جزيرة قبرص أو جنوب أوروبا.