الجيش اللبناني ينتشر جنوب الليطاني بعد انسحاب إسرائيل

شفق نيوز/ أعلن الجيش اللبناني في بيان، يوم الأحد، أنه استكمل انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، وأن وحداته تُوسع انتشارها في القطاع الشرقي، تحديدًا في بلدات رب ثلاثين وبني حيّان وطلوسة - مرجعيون، وذلك بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة.

وجرى هذا الانتشار بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب بيان الجيش، تقوم الوحدات العسكرية حاليًا بتنفيذ أعمال المسح الهندسي وفتح الطرقات داخل هذه البلدات، ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.

كما يواصل الجيش التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل في ما خص الوضع في المناطق الحدودية، وذلك ضمن إطار القرار 1701.