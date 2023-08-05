الجيش اللبناني يكشف حقيقة التحضير لاقتحام "عين الحلوة"

شفق نيوز / نفى الجيش اللبناني، يوم السبت، التحضير لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة.

وذكرت قيادة الجيش، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء اللبنانية: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلا عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة".

وأضافت: "يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم"، مشددة على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات.

وشهد الأسبوع الماضي، اشتباكات بوتيرة عنيفة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينين جنوب لبنان، أطرفها حركة "فتح" والجماعات الإسلامية المتشددة، قبل إعلان هدنة يوم الأربعاء الماضي.