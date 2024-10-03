الجيش اللبناني يعلن مقتل جندي ثانٍ بقصف إسرائيلي ويرد على مصادر النيران

شفق نيوز/ أعلن الجيش اللبناني، يوم الخميس، مقتل جندي ثانٍ بقصف اسرائيلي في جنوبي البلاد، وقال إن ردّ على مصادر النيران.

وذكر بيان للجيش اللبناني، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "أحد العسكريين قُتل نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش في منطقة بنت جبيل- الجنوب".

ولفت البيان الى أن "عناصر المركز ردوا على مصادر النيران"، وهذه هي المرة الأولى التي يرد فيها الجيش اللبناني على الجيش الاسرائيلي.

وفي السياق، شنت الطائرات الاسرائيلية غارات جوية استهدفت مبنى العلاقات الإعلامية لحزب الله في شارع معوض في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت منصات مقربة من فصائل "المقاومة"، أن "مدير العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف نجا من الاستهداف".