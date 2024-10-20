الجيش اللبناني يعلن مقتل ثلاثة من عناصره ﺑﻀﺮﺑﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
2024-10-20T12:47:37+00:00
شفق نيوز/ أﻋﻠﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻴﻮم اﻷﺣﺪ ﻣﻘﺘﻞ 3 من جنوده، ﺑﺎﺳﺘﻬﺪاف إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ جنوبي لبنان.
وﻗﺎل اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن: "اﺳﺘﻬﺪف اﻟﻌﺪو اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ آﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻴﻦ إﺑﻞ - ﺣﺎﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ﻣﺎ أدى إلى ﺳﻘﻮط 3 ﺷﻬﺪاء".
وﻛﺎن اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أﻋﻠﻦ اﻟﻴﻮم اﻷﺣﺪ أن ﻃﺎﺋﺮات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺴﻼح اﻟﺠﻮ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻗﺘﻠﺖ 3 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ "ﺣﺰب اﻟﻠﻪ" ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
وأﺿﺎف اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أن ﻃﺎﺋﺮاﺗﻪ ﻗﺼﻔﺖ أﻳﻀﺎ ﻣﻘﺮا اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺎ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟـ"ﺣﺰب اﻟﻠﻪ" وورﺷﺔ أﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت، ﺣﺴﺐ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﺟﻴﺮوزاﻟﻴﻢ ﺑﻮﺳﺖ" اﻟﻴﻮم.