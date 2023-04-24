الجيش اللبناني يعلن تحرير عراقي خطف في بيروت مقابل فدية

شفق نيوز/ أعلن الجيش اللبناني، يوم الاثنين، عن تحرير مواطن عراقي خطف منذ 3 أيام في منطقة جونية، شمال العاصمة بيروت، وطالب خاطفوه بفدية مالية.

وقالت مديرية التوجيه بالجيش اللبناني في بيان، إنه "بتاريخ 20 نيسان/ أبريل الجاري، أقدم اللبناني المطلوب "م.ج." يرافقه مسلحون مجهولون ينتحلون صفة أمنية، على خطف العراقي بدر دفار ساير، من داخل شقة سكنية في مدينة جونيه، وطلبوا فدية مالية كبيرة من عائلته".

ولفت البيان إلى أن "مديرية المخابرات باشرت المتابعة الدقيقة والتدابير الأمنية، وداهمت أماكن اختباء الخاطفين، وتمكنت بتاريخ 23 نيسان/ أبريل، من تحرير المختطف في منطقة الشراونة"، في بعلبك، شمال شرق العاصمة، مؤكدة أن قيادة الجيش "تتابع الموضوع لتوقيف المتورطين في عملية الخطف".

المصدر/ موقع الجيش اللبناني