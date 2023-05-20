الجيش اللبناني يعتقل "قائد بارز" في تنظيم القاعدة

شفق نيوز/ أعلن الجيش اللبناني، يوم السبت، عن إلقاء القبض على "قائد بارز" في تنظيم القاعدة وأحد مؤسسي الخلايا في بلدة دير عمار- الشمال.

وقال الجيش في بيان، أوردته وسائل الإعلام، إن الموقوف، الذي تم القبض عليه، أمس الجمعة، كان له "دور ريادي لتأسيس تنظيم فتح الإسلام الإرهابي".

وبحسب الجيش، فإن الشخص الذي رمز إليه البيان بأحرف اسمه الأولى (ط. م) كان على ارتباط وثيق بتنظيم القاعدة، قبل أن يتوارى عن الأنظار، في عام 2008، ثم يعاود الظهور بعد أن بروز تنظيم داعش وجبهة النصرة.

وارتبط الموقوف بمجموعات إرهابية تنشط شمالي لبنان "وعمل على إيواء أحد أخطر قادتها" وفق بيان الجيش اللبناني.

ولفت الجيش إلى أن الموقوف كان ينشط ضمن المجموعات التي اتحدت لقتال الجيش اللبناني في أحياء مدينة طرابلس وبلدة حنين.

وأشار البيان المقتضب إلى أن التحقيقات مع الموقوف لا تزال مستمرة بإشراف القضاء المختص.